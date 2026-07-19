Tempeste di grandine, il climatologo Fazzini a Tgcom24: "Fenomeni pericolosi, si rischia anche la vita"

L'Italia si scopre sempre più vulnerabile di fronte a fenomeni atmosferici violenti. E i dati confermano che le tempeste di grandine nel nostro Paese sono aumentate per frequenza e intensità anche a causa degli effetti del cambiamento climatico. Il recente nubifragio che ha colpito Milano ne è solo l'ultima testimonianza e si inserisce in un trend pluriennale che gli scienziati monitorano con forte preoccupazione. Come conferma anche il climatologo Massimiliano Fazzini.