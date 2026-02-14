SCARSA VISIBILITà

Tempesta di sabbia colpisce Gaza e Tel Aviv

L'indice di inquinamento della zona (Aqi) ha raggiunto il valore di 2.000, otto volte superiore a Lahore del Pakistan, ferma a 243

14 Feb 2026 - 15:41
01:50 
