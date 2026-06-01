Le immagini dal drone

Tempesta di fulmini nel Milanese

Un forte temporale si è abbattuto sulla zona nord della città

01 Giu 2026 - 10:45
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Fulmini e tuoni a raddica nel cielo sopra Milano per il forte temporale di domenica 30 maggio. Le immagini del drone girate a Cormano.

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