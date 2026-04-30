Telefonata tra Trump e Putin: i temi, dall'Ucraina all'Iran

Trump e Putin a colloquio a distanza, come accadeva con inusuale frequenza quando un anno fa si è cercata, invano, la strada per un accordo negoziale che mettesse fine alla guerra in Ucraina. Si è parlato prima di tutto di questo nella lunga conversazione tra i due durata, sembra, circa un'ora e mezza. Vladimir Putin avrebbe messo sul tavolo una nuova tregua lampo, questa volta in occasione della parata, a Mosca, per la vittoria russa nella seconda guerra mondiale, mentre nelle precedenti occasioni il cessate il fuoco era coinciso con Natale e Pasqua ortodossa. L'attenzione dei due presidenti si sarebbe poi concentrata sulla più stretta attualità, ovvero sul conflitto in Iran.