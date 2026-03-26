Tel Aviv, un attacco a nord della città causa cinque feriti

Le immagini dell'esplosione avvenuta nella località di Kfar Qasim, a nord di Tel Aviv, a seguito di un lancio di missili. Un paramedico israeliano, il primo ad arrivare sul luogo dell'incidente, ha descritto la situazione come un "caos". "Siamo arrivati in pochi minuti con unità di terapia intensiva e ambulanze. Abbiamo iniziato a perlustrare l'interno della casa. Cinque persone che si trovavano all'interno sono rimaste ferite dall'esplosione", ha raccontato Tomer Gussman, secondo quanto riportato in un comunicato stampa diffuso dai servizi di soccorso israeliani. Gussman ha dichiarato che i feriti lievi sono stati trasportati in ospedale.