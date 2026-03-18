Tel Aviv, due morti in un attacco missilistico dell'Iran

Le sirene continuano a suonare a Tel Aviv, mentre la contraerea israeliana cerca di intercettare i missili, equipaggiati con bombe a grappolo, lanciati dall'Iran sull'area centrale dello Stato ebraico. A Ramat Gan, alla periferia est della città, l'impatto dei detriti di un missile è stato fortissimo. Due persone sono morte mentre stavano scappando verso il rifugio. Un'altra è rimasta gravemente ferita. I missili e i droni di Teheran continuano poi ad attaccare i Paesi del Golfo e l'Iraq. Colpita di nuovo l'ambasciata americana a Baghdad, dopo che martedì era stato attaccato un hotel, una sede diplomatica di Washington e un giacimento petrolifero nel sud del Paese.