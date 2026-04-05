Teheran replica all'ultimatum di Trump

"Aprite il maledetto Stretto o vedrete l'inferno", ha scritto Donald Trump su Truth a poche ore dallo scadere dell'ultimatum all'Iran, minacciando di attaccare le infrastrutture cruciali del Paese. "Vogliamo un accordo entro domani, altrimenti distruggo tutto e prendo il petrolio", ha aggiunto. "Gli Stati Uniti cercano una via d'uscita, ma noi non la permetteremo" è la replica di Teheran, che nelle scorse ore ha avviato colloqui con l'Oman per garantire al Paese del Golfo un passaggio sicuro nello Stretto di Hormuz. La Repubblica islamica è un nemico ostinato per Washington e Tel Aviv, difficile da piegare. Tuttavia, i bombardamenti israelo-americani non si fermano e nelle ultime 24 ore hanno colpito più di 120 obiettivi nella zona centrale e occidentale del Paese, tra cui numerosi siti missilistici.