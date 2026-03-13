Teheran, manifestazione scossa da attacchi ed esplosioni

Una manifestazione di massa a Teheran, scossa da attacchi ed esplosioni: bombe sul percorso del corteo, migliaia in piazza per la giornata Al-Quds, che si tiene ogni anno l'ultimo venerdì del mese sacro di Ramadan per protestare contro Israele e Stati Uniti, e per esprimere solidarietà al popolo palestinese. Alla protesta sarebbe presente anche Ali Larijani, il capo del Consiglio di sicurezza iraniano. Slogan contro Trump e Netanyahu, bandiere bruciate e ritratti della nuova Guida suprema Mojtaba Khamenei.