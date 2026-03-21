Teheran conferma il lancio di due missili contro la base militare sull'isola di Diego Garcia

Un attacco a sorpresa di Teheran che va ben oltre il raggio mediorientale preso di mira finora. L'Iran ha confermato il lancio di due missili balistici contro la base militare anglo-americana sull'isola di Diego Garcia, nell'Oceano Indiano. Non hanno centrato l'obiettivo: uno sarebbe stato intercettato, l'altro invece avrebbe avuto un problema di funzionamento, ma l'attacco segna una potenziale escalation del conflitto. L'isola dista quattromila chilometri dall'Iran, quasi quanto separa Teheran da diverse capitali europee, Roma compresa. Per l'agenzia di stampa della Repubblica islamica è un passo significativo: la gittata dei missili iraniani va ben oltre quanto immaginato dal nemico.