a causa dei raid dell'IDF sul Libano

Teheran chiude nuovamente lo Stretto di Hormuz

i Pasdaran rilanciano: "Il nostro dito resta sul grilletto, non ci fidiamo delle promesse degli Stati Uniti".

di Luca Pesante
08 Apr 2026 - 18:43
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