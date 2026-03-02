Taylor Mega: "Rischio la menopausa precoce"

A "Verissimo" Taylor Mega si apre sul suo desiderio di maternità e sulle difficoltà incontrate nel percorso. Racconta che, per molti anni, non aveva mai pensato di voler diventare madre. Tutto è cambiato a 29 anni, quando si è innamorata di un uomo con cui ha iniziato a immaginare un futuro diverso. "Abbiamo iniziato a provarci", spiega. "Durante un controllo, però, una ginecologa mi ha detto 'con questo utero è impossibile che tu abbia una gravidanza'. Ci rimasi malissimo".