L'avventura di Rhossi: ritrovata in Galles sul punto di morte, la tartaruga tornerà a casa

Un’avventura incredibile quella vissuta da Rhossi, un maschio di tartaruga marina di Kemp, una delle specie più rare e minacciate al mondo. Nel 2023 è stato ritrovato in Galles, a circa 8 mila km dal Golfo del Messico, da casa sua. Quando è stato ritrovato era in condizioni disperate e pesava solo 900 grammi. Durante la lunga riabilitazione, fortunatamente, Rhossi si è ripreso e ora ha raggiunto un peso di 21 kg. Con un aereo è ora tornato negli Usa.