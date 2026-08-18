L'avventura di Rhossi: ritrovata in Galles sul punto di morte, la tartaruga tornerà a casa
La specie a cui appartiene vive soprattutto nelle acque del Golfo del Messico. Rhossi, invece, si era spinto fino alle fredde acque del Regno Unitodi Elisabetta Biraghi
Un’avventura incredibile quella vissuta da Rhossi, un maschio di tartaruga marina di Kemp, una delle specie più rare e minacciate al mondo. Nel 2023 è stato ritrovato in Galles, a circa 8 mila km dal Golfo del Messico, da casa sua. Quando è stato ritrovato era in condizioni disperate e pesava solo 900 grammi. Durante la lunga riabilitazione, fortunatamente, Rhossi si è ripreso e ora ha raggiunto un peso di 21 kg. Con un aereo è ora tornato negli Usa.