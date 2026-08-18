Sta bene e pesa 21 kg

L'avventura di Rhossi: ritrovata in Galles sul punto di morte, la tartaruga tornerà a casa

La specie a cui appartiene vive soprattutto nelle acque del Golfo del Messico. Rhossi, invece, si era spinto fino alle fredde acque del Regno Unito

di Elisabetta Biraghi
18 Ago 2026 - 19:15
01:23 
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Un’avventura incredibile quella vissuta da Rhossi, un maschio di tartaruga marina di Kemp, una delle specie più rare e minacciate al mondo. Nel 2023 è stato ritrovato in Galles, a circa 8 mila km dal Golfo del Messico, da casa sua. Quando è stato ritrovato era in condizioni disperate e pesava solo 900 grammi. Durante la lunga riabilitazione, fortunatamente, Rhossi si è ripreso e ora ha raggiunto un peso di 21 kg. Con un aereo è ora tornato negli Usa.

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