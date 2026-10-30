La decisione della Questura

Tangenziale Est Milano deserta: chiuse preventivamente entrate Gobba, Forlanini e Palmanova

A Milano il corteo dei manifestanti si snoda da corso Buenos Aires fino a Lambrate

30 Ott 2026 - 12:48
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