Dopo gli attacchi hacker

Tajani: "Vogliono influenzare la prossima campagna elettorale, io non mi faccio intimidire"

Il Garante per la privacy vieta la pubblicazione dei dati sensibili del vicepremier

di Ida Molaro
08 Nov 2026 - 12:49
01:25 
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Laddove non bastasse il buon senso, è l'Authority per la privacy a vietare formalmente la pubblicazione dei dati sensibili del vicepremier Antonio Tajani, vittima di cyber criminali che, all'ombra del dark web, hanno perfino promesso una ricompensa a chi avesse diffuso l'indirizzo della famiglia del ministro. Un caso che ha suscitato indignazione e solidarietà da quasi tutte le parti politiche e che il diretto interessato ha denunciato come una conseguenza della guerra ibrida che non risparmia l'Italia. 
 

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