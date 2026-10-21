Tajani: "Legittimo protestare, ma senza blocchi o violenze"

"Comprendo le ragioni del malcontento e della protesta, ma secondo me è sbagliato bloccare le autostrade". Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è intervenuto così dal palco del Forum internazionale dell'agricoltura e dell'alimentazione di Coldiretti, soffermandosi sulle proteste degli autotrasportatori contro il caro carburanti. "Le giuste rivendicazioni per sollecitare interventi da parte del settore dell'autotrasporto non debbono trasformarsi in un danno per i produttori e per i consumatori", ha sottolineato.
"Lo stesso vale per Milano - ha aggiunto il vicepremier -, io non sono per soffocare la libertà di manifestazione, tutt'altro. Si manifesta in maniera civile, non si distruggono le vetrine, non si aggrediscono i poliziotti, i carabinieri, i finanzieri, non si distruggono i negozi e non si saccheggiano. Si protesta pacificamente".