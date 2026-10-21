Il ministro al forum Coldiretti

Tajani: "Legittimo protestare, ma senza blocchi o violenze"

Per il vicepremier i danni e i disagi causati dalle"recenti manifestazioni "gravano su produttori e consumatori"

21 Ott 2026 - 16:56
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"Comprendo le ragioni del malcontento e della protesta, ma secondo me è sbagliato bloccare le autostrade". Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è intervenuto così dal palco del Forum internazionale dell'agricoltura e dell'alimentazione di Coldiretti, soffermandosi sulle proteste degli autotrasportatori contro il caro carburanti. "Le giuste rivendicazioni per sollecitare interventi da parte del settore dell'autotrasporto non debbono trasformarsi in un danno per i produttori e per i consumatori", ha sottolineato.

"Lo stesso vale per Milano - ha aggiunto il vicepremier -, io non sono per soffocare la libertà di manifestazione, tutt'altro. Si manifesta in maniera civile, non si distruggono le vetrine, non si aggrediscono i poliziotti, i carabinieri, i finanzieri, non si distruggono i negozi e non si saccheggiano. Si protesta pacificamente".

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