Tajani: "Legittimo protestare, ma senza blocchi o violenze"

"Comprendo le ragioni del malcontento e della protesta, ma secondo me è sbagliato bloccare le autostrade". Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è intervenuto così dal palco del Forum internazionale dell'agricoltura e dell'alimentazione di Coldiretti, soffermandosi sulle proteste degli autotrasportatori contro il caro carburanti. "Le giuste rivendicazioni per sollecitare interventi da parte del settore dell'autotrasporto non debbono trasformarsi in un danno per i produttori e per i consumatori", ha sottolineato.