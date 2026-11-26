"C'è stato un attacco di droni, probabilmente iraniani, in Kuwait che ha colpito una base dove c'erano due tecnici italiani che lavoravano a un'antenna radar. È stata colpita quella antenna e purtroppo sono morti". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervistato dai giornalisti a pochi passi dal Senato. "Non erano militari erano civili, lavoravano a un'antenna per una società che ha realizzato degli impianti tecnologici, e loro stavano lavorando lì e sono stati colpiti", ha spiegato ancora il titolare della Farnesina.