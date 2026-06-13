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Tajani: "Iran, stavolta siamo ottimisti, lavoriamo per ridurre le tasse"

"Vannacci? Un favore alla sinistra", così il ministro degli Esteri al Congresso regionale di Forza Italia in Sardegna

13 Giu 2026 - 12:31
04:11 
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