Tajani e Panetta uniti per fronteggiare le tensioni commerciali

"Banca d'Italia e ministero degli Esteri perseguono lo stesso fine: la crescita del nostro Paese, affrontando insieme situazioni complicate" come le guerre e le tensioni commerciali mondiali. A dirlo è il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine della 16esima edizione della conferenza Maeci-Banca d'Italia, in cui si è discusso - con il governatore Fabio Panetta - su quali siano le migliori strategie per contrastare gli shock economici-finanziari e aumentare le esportazioni italiane.