Tajani: "Andrò a Beirut per dare un segnale di vicinanza al Libano"

"L'Italia vuole essere parte di questa costruzione della stabilità, siamo pronti a fare la nostra parte. Ho parlato a lungo con il presidente Aoun e sto preparando la mia missione nei prossimi giorni proprio a Beirut, per dare un segnale di vicinanza a questo Paese: sono soddisfatto per questo importante passo in avanti che è stato fatto". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani dopo l'annuncio di colloqui diretti tra Israele e Libano.