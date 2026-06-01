L'intervista

Tajani alza il muro sulla patrimoniale: "Mai finchè saremo al governo"

Dopo la proposta lanciata dal leader di Avs Fratoianni e non esclusa dalla segretaria del Pd Elly Schlein

di Laura Berlinguer
01 Giu 2026 - 12:07
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