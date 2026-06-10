Taiwan testa razzi in un'esercitazione anti-invasione: tensione con la Cina
L'obiettivo"era"dimostrare la capacità di "shoot-and-scoot" (spara e scappa) per evitare contrattacchi nemici con l'uso di"HIMARS, già in dotazione all'Ucraina
Le forze armate di Taiwan hanno testato il nuovo sistema missilistico mobile HIMARS, già utilizzato dall'Ucraina, simulando un attacco contro una forza d'invasione cinese. L'obiettivo dell'esercitazione era dimostrare la capacità del Paese di "shoot-and-scoot" (spara e scappa) per evitare contrattacchi nemici.