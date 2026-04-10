Taiwan, il mistero del tè "lei cha" si intreccia con la storia di resilienza di un'intera popolazione
"La bevanda rappresenta lo spirito di questo popolo, che si riflette nella storia di difficili migrazioni"
La tradizionale bevanda “lei cha” del popolo Hakka è sopravvissuta a secoli di cambiamenti e turbolenze storiche, rimanendo un alimento quotidiano nella contea di Miaoli, a Taiwan, grazie alla sua ricetta semplice e al suo gusto confortante: la popolarità duratura di questo tè riflette le radici culturali condivise e i legami interpersonali che attraversano lo Stretto di Taiwan. Dalle tavole della colazione alle riunioni della comunità, questa bevanda viene preparata macinando foglie di tè, semi di sesamo e arachidi in una polvere fine prima di aggiungere acqua calda, producendo sapori che vanno dal salato al dolce o al piccante.
Una semplicità che l'ha resa una scelta ideale per i gruppi etnici che nel corso di lunghi periodi della storia hanno compiuto le loro migrazioni: oggi il lei cha continua a offrire un gusto familiare che unisce le generazioni e rafforza l'identità culturale. Chan Jung-chin, residente di Miaoli, ha affermato che la tradizione risale ai periodi di disordini che si sono verificati nell'antica Cina, che vanno dalla fine della dinastia Jin occidentale (265-316) all'inizio delle dinastie del Nord e del Sud (420-589), quando le ondate migratorie hanno reso il lei cha un alimento essenziale per le comunità Hakka in movimento.
“Durante il periodo in cui i gruppi etnici del nord migravano verso l'interno, il popolo Hakka si spostò in diverse parti del mondo. Perché portarono con sé il lei cha? Perché viaggiavano con anziani e bambini, e poteva essere facilmente macinato e cotto al vapore per ottenere una pasta di riso o un porridge con cui nutrirli”, ha spiegato Chan. Chan ha aggiunto che il lei cha è molto più di un semplice mezzo di sostentamento: incarna la resilienza del popolo Hakka, forgiata da generazioni di lotte e spostamenti.