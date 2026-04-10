Taiwan, il mistero del tè "lei cha" si intreccia con la storia di resilienza di un'intera popolazione

“Durante il periodo in cui i gruppi etnici del nord migravano verso l'interno, il popolo Hakka si spostò in diverse parti del mondo. Perché portarono con sé il lei cha? Perché viaggiavano con anziani e bambini, e poteva essere facilmente macinato e cotto al vapore per ottenere una pasta di riso o un porridge con cui nutrirli”, ha spiegato Chan. Chan ha aggiunto che il lei cha è molto più di un semplice mezzo di sostentamento: incarna la resilienza del popolo Hakka, forgiata da generazioni di lotte e spostamenti.