Tagliatelle e piadine, a Cesenatico ogni occasione è buona per mettersi ai fornelli

Tra ettari di verde si mescolano uova, farina e tanta, tanta passione. Tutti i segreti della cucina tradizionale romagnola: dalle tagliatelle al ragù ai tortelli fatti a mano, dalle piadine alla carne alla griglia. A Cesenatico, nella casa nel parco, questi piatti ogni giorno conquistano il palato di residenti e turisti. Un gruppo di volontari sugli 80 anni dedicano il loro tempo per far conoscere i sapori del territorio. Il segreto? L'esperienza e tanto divertimento. Per loro ogni occasione è buona per mettersi ai fornelli.