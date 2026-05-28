BASE D'ASTA DI 30 MILIONI

Il T-Rex più costoso al mondo è Gus: ecco il super-fossile dei record

Il fossile di 67 milioni di anni fa sarò venduto da Sotheby's a New York. Sette anni fa un esemplare simile fu battuto all'asta per"32 milioni

28 Mag 2026 - 10:27
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