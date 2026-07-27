brividi ad alta quota

Sydney Sweeney e Scooter Braun sperimentano il bungee jumping avvinghiati in Nuova Zelanda

L'attrice di "Euphoria", 28 anni, si è lanciata, letteralmente, in un'esperienza estrema nelle foreste di Queenstown

27 Lug 2026 - 16:02
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