Svolta negli sfratti, sgomberi più veloci per gli immobili

Svolta nelle procedure di sfratto in Italia: il governo ha approvato, insieme al Piano Casa, il disegno di legge sgomberi, che punta ad accelerare i tempi per liberare gli immobili, soprattutto nei casi di affitti non pagati. Focus della riforma è l'introduzione dell'ingiunzione di rilascio per finita locazione. Un nuovo strumento che sostituisce la vecchia procedura e consente al proprietario di rivolgersi al giudice anche prima della scadenza del contratto. Il provvedimento diventa operativo subito, senza alcuna dilazione.