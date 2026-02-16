Caos ferroviario in Svizzera: valanga travolge treno e incendio nella stazione di Losanna
Lunedì nero per i trasporti elvetici. Ritardi e cancellazioni: disagio per i viaggiatoridi Isabella Josca
Una valanga ha colpito un treno regionale della compagnia BLS AG lungo la tratta Briga–Spiez, nei pressi di Goppenstein, provocando il deragliamento del convoglio nelle prime ore del mattino. A bordo viaggiavano 29 passeggeri: tutti messi in salvo, cinque feriti in modo lieve e uno ricoverato a Sion. I soccorsi sono stati complicati dalla forte nevicata e dall’elevato rischio slavine. La linea resterà chiusa almeno fino a domani, causando ritardi e cancellazioni. Disagi anche alla stazione di Losanna, dove un incendio provocato dal lancio di un petardo da un treno di tifosi ha danneggiato decine di cavi elettrici, paralizzando il traffico ferroviario.