Svizzera, treno deraglia dopo una valanga: diversi feriti

L'incidente è avvenuto all'ora di punta del mattino, le 7, nel Canton Vallese, sud-ovest della Svizzera. Una valanga ha travolto i binari della linea ferroviaria regionale Briga-Spiez, causando il deragliamento di un treno nei pressi della frazione di Goppenstein. Il convoglio è uscito dai binari spinto dalla massa di neve che si è staccata all'improvviso. Incertezza sul numero delle persone a bordo: si parla di 80 passeggeri, 30 dei quali già' evacuati, ma ci sarebbero diversi feriti.