Svizzera, le immagini dell'autobus in fiamme: sei morti e cinque feriti

Le fiamme avvolgono la carcassa di lamiera dell'autobus in una palla di fuoco, le urla dei testimoni sotto shock: sono le immagini che giungono dalla tragedia, avvenuta nel pomeriggio nel centro di Kerzers, nel Canton svizzero di Friburgo. Il bilancio è di sei morti e cinque feriti, di cui tre in condizioni critiche. Coinvolto nell'incendio un autopostale, un bus adibito al trasporto della posta e che consente l'accesso anche alle persone. Il rogo nel tardo pomeriggio. Un testimone: "Un uomo a bordo si è dato fuoco".