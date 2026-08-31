Svizzera, gli sviluppi sulla sparatoria: ricerche in tutto il Paese, usate almeno due armi diverse

A oltre 24 ore dalla sparatoria che, durante un rave ad Aarau, ha provocato la morte della 22enne italiana Maria Spinelli e il ferimento di altre cinque persone, la polizia svizzera è ancora a caccia dell’autore, o degli autori, dell’assalto. Questo perché chi ha sparato potrebbe non aver agito da solo, ma potrebbe essere stato un commando. Gli investigatori al momento non hanno né chiarito chi abbia aperto il fuoco, né perché lo abbia fatto. Così come resta aperta ogni ipotesi sul movente: dal terrorismo a un regolamento di conti. Una delle poche certezze è che sono state utilizzate almeno due armi diverse. Sulla scena sono stati infatti recuperati bossoli di due calibri diversi, uno riconducibile a una pistola, l’altro a un’arma lunga.