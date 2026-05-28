Svizzera, urla "Allah Akbar" e aggredisce tre persone col coltello: arrestato 31enne

Un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito tre persone con un coltello davanti alla stazione di Winterthur, nel Cantone di Zurigo, attorno alle ore 8.30. Secondo alcuni testimoni, l'aggressore ha urlato "Allah Akbar" passando di fianco ad alcuni bambini. Le autorità elvetiche hanno arrestato l'uomo, mentre attorno alla stazione è in corso una vasta operazione di polizia. I feriti, tutti cittadini svizzeri di 28, 43 e 52 anni, sono stati trasportati in ospedale e uno di essi verserebbe in gravi condizioni.