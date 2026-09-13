Svezia, aperti i seggi per le elezioni parlamentari: l'incognita è l'estrema destra
L'esito"potrebbe portare al ritorno al potere della sinistra o all'ingresso storico dell'estrema destra al governodi Francesca Canto
Sono stati aperti i seggi elettorali in Svezia, a partire dalle ore 8:00 del 13 settembre, per le elezioni parlamentari. Elezioni che si preannunciano molto combattute, con un esito che potrebbe portare al ritorno al potere della sinistra o all'ingresso, per la prima volta, dell'estrema destra al governo. I seggi chiuderanno alle 20:00, ora in cui sono attesi due exit poll.