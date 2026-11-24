"Utilizzate la mia eredità per la costruzione della Sagrada Familia". A cento anni dalla sua morte, sono stati resi pubblici il testamento e l'inventario del patrimonio di Antoni Gaudí, l'architetto catalano ideatore, tra gli altri, della celebre basilica di Barcellona. Si tratta di una copia del documento originale risalente al 1911, andato distrutto nel 1936 durante la Guerra civile spagnola: per sua volontà, i lavori sono stati finanziati dalla vendita dei suoi beni.