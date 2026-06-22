CALIFORNIA

Surfista viene circondato da uno squalo in mare aperto: la fuga a nuoto

L'episodio si è verificato nelle acque di Seascape Beach ed è stato immortalato dal drone di Nick Bertocchini, un fotografo presente sul posto

22 Giu 2026 - 10:48
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