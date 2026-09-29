Suppletive a Reggio Calabria, Roscioli: "Risultato che premia il buon governo del centrodestra"

Si dice soddisfatto Fabio Roscioli, da poche ore eletto deputato alla Camera dopo le elezioni suppletive che si sono tenute nella circoscrizione di Reggio Calabria. "Siamo soddisfatti per il risultato raggiunto, per la coalizione di centrodestra e per noi di Forza Italia. Abbiamo dato prova di tenuta, perché questo risultato premia il lavoro del centrodestra e il buon governo di questa città, che attraverso il sindaco Cannizzaro porta avanti un progetto solido che ha trovato il gradimento della comunità di Reggio". Non manca una frecciata verso gli avversari di centrosinistra e di Futuro Nazionale, sconfitti con ampio margine alle urne: Il dato politico rilevate è che il centrodestra ha aumentato i propri consensi e quello che Vannacci avrebbe dovuto erodere al centrodestra l'ha invece eroso a centrosinistra". Poi ancora: "La politica non si fa gli slogan, ma con la seriertà di idee e progetti".