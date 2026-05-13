La misura voluta da Conte

Superbonus, una voragine di 174 miliardi di euro

Gli edifici coinvolti sono oltre 505 mila e i lavori risultano conclusi nel 98% dei casi

di Stefania Scordio
13 Mag 2026 - 19:35
01:27 
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