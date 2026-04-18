Super El Niño in arrivo, rischio caldo record ed eventi estremi

Neppure il tempo di congedare la Niña, il fenomeno climatico responsabile del freddo e delle piogge fuori dal comune dell'inverno appena concluso, e già i gli esperti lanciano un nuovo allarme. Quello del El Niño Nino, che arriverà alla fine dell'estate e porterà siccità da un lato, alluvioni dall'altro soprattutto nel continente americano.

