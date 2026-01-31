Sudan, decine di bambini rapiti dai paramilitari
Gruppi di testimoni affermano di aver visto almeno 23 azioni, in cui più di 50 giovani sono stati sottratti alle famiglie, spesso sterminate durante il rapimentodi Giangiacomo Mazzucchelli
Il Sudan si conferma una delle zone più a rischio del mondo: decine di minorenni sono stati rapiti dalle formazioni paramilitari attive nella guerra civile che da quasi mezzo secolo insanguina il Paese africano, soprattutto nella regione del Darfur. Gruppi di testimoni affermano di aver visto almeno 23 azioni, in cui più di 50 giovani sono stati sottratti alle famiglie, spesso sterminate durante il rapimento. I ragazzi vengono poi utilizzati come schiavi, soprattutto per badare al bestiame.