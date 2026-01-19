Sudafrica, scontro fra camion e scuolabus: morti 13 bambini

A Vanderbijlpark, distante circa 60 chilometri da Johannesburg 13 bambini hanno perso la vita mentre si trovavano a bordo di uno scuolabus che si è scontrato contro un camion. Il sinistro, forse, è accaduto a causa di un sorpasso azzardato del conducente del mezzo scolastico. Cordoglio del presidente del Paese, Cyril Ramaphosa, che ha detto: "I nostri figli sono il bene più prezioso della nazione e dobbiamo fare tutto il possibile, dal rispetto delle regole della strada alla qualità dei fornitori di servizi". Sull'accaduto si è espressa anche la ministra dell'Istruzione sudafricana, Siviwe Gwarube che ha affermato che molti degli incidenti che coinvolgono i trasporti scolastici sono causati da errori commessi dai conducenti. Gwarube ha invitato il dipartimento dei Trasporti ad assicurarsi che i veicoli incaricati del trasporto degli scolari siano idonei alla circolazione.