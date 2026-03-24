Sudafrica, le incredibili acrobazie dei mountain bikers freeride

I migliori ciclisti di mountain bike freeride affrontano salti che sfidano la morte al Darkfest di Stellenbosch, in Sudafrica. Il Darkfest è rinomato a livello mondiale per essere uno degli eventi di mountain bike freeride più estremi. Si svolge annualmente all'Hellsend Dirt Compound a Stellenbosch, cittadina nel sud del Paese non lontano da Città del Capo, e qui i rider affrontano salti giganteschi, a volte anche oltre 30 metri, spingendosi ai limiti della fisica e della sicurezza.