Sudafrica: coccodrillo trasportato in elicottero per recuperare resti umani

Si indaga in Sudafrica sulla scomparsa di un uomo nei pressi del fiume Komati, nella provincia di Mpumalanga. I poliziotti sospettano che un coccodrillo abbia attaccato la persona scomparsa e per questo, nelle scorse ore, un agente è trasportato in elicottero fino alla zona del fiume dove ha recuperato il coccodrillo, precedentemente soppresso, per fare ulteriori accertamenti. Secondo un comunicato stampa del Servizio di Polizia Sudafricano (SAPS) sarebbero stati rinvenuti resti umani nell'intestino del coccodrillo. Gli agenti hanno riferito che verrà effettuato il test del DNA per confermare l'identità della vittima.