Stretto di Gibilterra, le orche tornano a colpire yacht e barche a vela

Un mistero che arriva dal mare inquieta i naviganti: nello stretto di Gibilterra le orche tornano a colpire. Negli ultimi anni, con cadenza quasi ciclica, un gruppo di esemplari prende di mira yacht e barche a vela, speronandole fino a danneggiarle gravemente e, in alcuni casi, affondandole. Una scia di episodi che sta trasformando una rotta turistica in un'area ad alto rischio.