Stretto di Hormuz, Trump chiede l'intervento degli alleati ma la Nato frena

Donald Trump ha ribadito i presunti successi della campagna militare contro l’Iran, affermando di aver colpito sette mila obiettivi e definendo il regime "distrutto". Il tycoon ha rilanciato l’appello agli alleati per garantire la sicurezza dello Stretto di Hormuz, cruciale per il petrolio e il commercio globale, minacciando possibili conseguenze per chi non collaborasse. Tuttavia Londra, Berlino, Spagna e Grecia hanno escluso un coinvolgimento della Nato, sostenendo che non si tratta di una guerra dell’Alleanza.