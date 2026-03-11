Stretto di Hormuz (quasi) paralizzato

La guerra in Medioriente si sposta sul mare. Nelle ultime 24 ore colpite tre navi vicino allo stretto di Hormuz. Una batteva bandiera thailandese: 20 marinai sono stati salvati, tre risultano dispersi. Il traffico è (quasi) paralizzato: eloquenti le immagini pre- e post-guerra. Intanto, davanti agli Emirati Arabi stazionano centinaia di imbarcazioni in attesa di un via libera che non arriverà mai.