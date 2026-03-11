Stretto di Hormuz (quasi) paralizzato
Eloquenti le immagini pre- e post-guerra in Iran. Altre tre navi attaccate in 24 oredi Eliano Rossi
La guerra in Medioriente si sposta sul mare. Nelle ultime 24 ore colpite tre navi vicino allo stretto di Hormuz. Una batteva bandiera thailandese: 20 marinai sono stati salvati, tre risultano dispersi. Il traffico è (quasi) paralizzato: eloquenti le immagini pre- e post-guerra. Intanto, davanti agli Emirati Arabi stazionano centinaia di imbarcazioni in attesa di un via libera che non arriverà mai.