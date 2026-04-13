Blocco nello Stretto di Hormuz, centinaia di navi rimangono in attesa
Si fermano nuovamente le navi in uno dei punti chiave per il commercio globale mentre Trump annuncia il blocco dei porti iraniani
Le immagini mostrano petroliere ferme o in attesa nello Stretto, mentre cresce la preoccupazione per le conseguenze economiche e geopolitiche di uno snodo cruciale per l’energia mondiale. La situazione è di nuovo precipitata dopo il fallimento dei colloqui di pace a Islamabad. Intanto Donald Trump ha dichiarato che dalle 10 (le 16 in Italia) scatterà il blocco di tutti i porti navali iraniani.