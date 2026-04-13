Blocco nello Stretto di Hormuz, centinaia di navi rimangono in attesa

Le immagini mostrano petroliere ferme o in attesa nello Stretto, mentre cresce la preoccupazione per le conseguenze economiche e geopolitiche di uno snodo cruciale per l’energia mondiale. La situazione è di nuovo precipitata dopo il fallimento dei colloqui di pace a Islamabad. Intanto Donald Trump ha dichiarato che dalle 10 (le 16 in Italia) scatterà il blocco di tutti i porti navali iraniani.