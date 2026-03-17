Stretto di Hormuz, l'Europa non segue Trump

L'Europa non segue Trump che chiede un impegno per lo Stretto di Hormuz. "Non è la guerra della NATO" ha dichiarato il portavoce del governo tedesco Stefan Kornelius. Un concetto che riassume nettamente la risposta dei leader europei alla richiesta di Donald Trump di inviare navi militari nello Stretto. "Nessuno è disposto a mettere a rischio la propria popolazione nello Stretto di Hormuz" - ha dichiarato la rappresentante per la politica estera Ue Kaja Kallas, aggiungendo che bisogna trovare soluzioni diplomatiche per mantenere aperto il canale e che l'Ue non scenderà nemmeno a patti con la Russia per l'approvvigionamento energetico.