Stretto di Hormuz, il regime iraniano minaccia i cavi sottomarini

"Dallo Stretto di Hormuz non passano solo petrolio e gas, ma anche una fitta rete di cavi sottomarini. Se venissero tagliati, una catastrofe digitale si abbatterebbe sui Paesi del Golfo". Con queste parole, il regime iraniano lancia una nuova minaccia alle nazioni vicine e al resto del mondo, perché i cavi in fibra ottica, che attraversano i fondali dello Stretto di Hormuz, costituiscono la spina dorsale delle comunicazioni globali. Se Teheran decidesse di tagliare i cavi sottomarini, le conseguenze potrebbero avere effetti anche in Europa: Internet potrebbe subire ritardi, causando danni alle reti elettriche, ai mercati finanziari, al settore sanitario, specialmente per quanto riguarda database internazionali e telemedicina. Ma l'impatto più significativo sarebbe nei Paesi del Golfo, specialmente negli Emirati Arabi e in Arabia Saudita.