Hormuz riaperto: traffico riprende a scorrere
Immagini satellitari mostrano le rotte tornare attive, ma la misura resta temporanea e legata agli sviluppi della tregua tra Israele e Libano
Un video satellitare diffuso da Marine Traffic mostra chiaramente la ripartenza del traffico marittimo nello Stretto di Hormuz. Le navi tornano a muoversi lungo le rotte, segno di una riapertura operativa dopo giorni di tensione. Teheran ha annunciato la riapertura dello Stretto a tutte le navi commerciali, ma solo fino alla conclusione della tregua tra Israele e Libano.