Scontri, il Governo vara il reato di partecipazione violenta alle manifestazioni

Fermo preventivo anche per i minorenni, sanzioni per i genitori e un nuovo reato di partecipazione violenta alle manifestazioni: il Governo reagisce alla devastazione di Milano dello scorso fine settimana e impone una stretta sulla sicurezza. Il fermo preventivo, introdotto già nel febbraio scorso, viene esteso anche ai minori per chi turba la sicurezza in luoghi affollati, anche quando non sono in corso proteste di piazza e sarà subito applicabile.