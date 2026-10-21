Scontri, il Governo vara il reato di partecipazione violenta alle manifestazioni

Fermo preventivo anche per i minorenni, sanzioni per i genitori e un nuovo reato di partecipazione violenta alle manifestazioni: il Governo reagisce alla devastazione di Milano dello scorso fine settimana e impone una stretta sulla sicurezza. Il fermo preventivo, introdotto già nel febbraio scorso, viene esteso anche ai minori per chi turba la sicurezza in luoghi affollati, anche quando non sono in corso proteste di piazza e sarà subito applicabile.
Il nuovo reato di partecipazione violenta alle manifestazioni prevede pene fino a 5 anni e 20mila euro di multa in caso di disordini che mettano in pericolo la sicurezza pubblica utilizzando ad esempio bengala, mazze, bastoni, fuochi artificiali. Chi ricorre ai social per organizzare le piazze, rischia un'aggravante fino a 12 anni carcere. L'arresto in flagranza per devastazione e saccheggio può avvenire anche in differita, se documentato da video