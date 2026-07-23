Stretta sicurezza nelle piscine, ok bipartisan della Camera

Via libera della Camera a una stretta sulla sicurezza delle piscine dopo gli ultimi e drammatici episodi che sono costati la vita a bambini e adolescenti. Nello specifico si tratta di un emendamento al Decreto sport approvato in maniera bipartisan con 244 voti favorevoli: grazie al provvedimento saranno introdotte regole più severe per impianti sia pubblici che privati, in modo da adeguare grate e bocchettoni degli impianti natatori affinché si scongiuri l'effetto ventosa. Previsto anche un fondo da 4,7 milioni destinato agli interventi; per le strutture inadempienti scatterà la chiusura immediata.